Cofepris lanza alerta por producto adulterado: Force Forever

Por ello, se recomienda a la población no adquirir, consumir ni recomendar el uso de Force Forever y, en caso de detectar su venta o distribución, realizar una denuncia sanitaria a través del portal oficial de Cofepris: tramiteselectronicos03.cofepris.gob.mx/DenunciaExterna/W/InicioW.aspx

De igual forma, se exhorta a las personas que presenten algún padecimiento a consultar con un médico y evitar el uso de productos que prometan beneficios terapéuticos sin evidencia científica o sin autorización sanitaria.