Cofepris autoriza nuevos tratamientos para cáncer, diabetes y más

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó un total de 219 insumos para la salud durante diciembre de 2025, lo que permitirá ampliar el acceso a medicamentos, vacunas, dispositivos médicos y tratamientos innovadores en todo el país.
La información se dio a conocer a través del más reciente Informe Mensual de Avances en la Autorización de Registros Sanitarios y Ensayos Clínicos (AARSEC), emitido este 9 de enero de 2026.
Cofepris otorgó 40 registros sanitarios a medicamentos destinados al tratamiento de diversas enfermedades que afectan a miles de personas en México, entre ellas:
Cáncer de mama y cáncer pulmonar
Diabetes mellitus tipo 2
Depresión y esquizofrenia
Hipertensión e insuficiencia cardiaca
Enfermedad de Crohn y hernia hiatal
Quemaduras de segundo y tercer grado
Disfunción eréctil e hipertensión ocular
Además, se aprobaron tres vacunas contra la influenza, reforzando las herramientas disponibles en temporada invernal.
En la misma jornada, la dependencia federal autorizó 27 ensayos clínicos, fundamentales para desarrollar nuevos medicamentos y terapias seguras. Entre las enfermedades que se abordarán en estas pruebas se encuentran:
Adenocarcinoma gástrico y carcinoma
Cáncer de mama
Lupus eritematoso sistémico (LES)
Padecimientos cardiovasculares
Estos ensayos permitirán que México se mantenga en la vanguardia del desarrollo médico, con opciones terapéuticas más accesibles en el futuro cercano.
También se aprobaron 152 registros sanitarios para dispositivos médicos, esenciales para mejorar diagnósticos y tratamientos. Entre los equipos autorizados destacan:
Sistemas de mastografía digital y rayos X móviles
Ultrasonido Doppler pulsado
Dispositivos de biopsia y aspiración de médula ósea
Lentes intraoculares con inyector
Sistemas de fijación de tejidos a hueso
Estos avances fortalecen la infraestructura hospitalaria pública y privada en todo el país, facilitando una mejor atención médica.
Cofepris reiteró su compromiso con procesos regulatorios transparentes y basados en evidencia científica, que garanticen a la población acceso a insumos seguros, eficaces y de calidad.
Este esfuerzo forma parte de la política nacional para garantizar el derecho a la salud, impulsando el acceso oportuno a medicamentos y tecnologías médicas para todas las y los mexicanos.
SHA