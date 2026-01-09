Salud

Cofepris autoriza nuevos tratamientos para cáncer, diabetes y más

La aprobación incluye medicamentos, vacunas, equipos médicos y ensayos clínicos
Cofepris autoriza nuevos tratamientos para cáncer, diabetes y más
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó un total de 219 insumos para la salud durante diciembre de 2025, lo que permitirá ampliar el acceso a medicamentos, vacunas, dispositivos médicos y tratamientos innovadores en todo el país.

La información se dio a conocer a través del más reciente Informe Mensual de Avances en la Autorización de Registros Sanitarios y Ensayos Clínicos (AARSEC), emitido este 9 de enero de 2026.

Medicamentos para enfermedades crónicas y graves

Cofepris otorgó 40 registros sanitarios a medicamentos destinados al tratamiento de diversas enfermedades que afectan a miles de personas en México, entre ellas:

  • Cáncer de mama y cáncer pulmonar

  • Diabetes mellitus tipo 2

  • Depresión y esquizofrenia

  • Hipertensión e insuficiencia cardiaca

  • Enfermedad de Crohn y hernia hiatal

  • Quemaduras de segundo y tercer grado

  • Disfunción eréctil e hipertensión ocular

Además, se aprobaron tres vacunas contra la influenza, reforzando las herramientas disponibles en temporada invernal.

Nuevos ensayos clínicos para tratamientos innovadores

En la misma jornada, la dependencia federal autorizó 27 ensayos clínicos, fundamentales para desarrollar nuevos medicamentos y terapias seguras. Entre las enfermedades que se abordarán en estas pruebas se encuentran:

  • Adenocarcinoma gástrico y carcinoma

  • Cáncer de mama

  • Lupus eritematoso sistémico (LES)

  • Padecimientos cardiovasculares

Estos ensayos permitirán que México se mantenga en la vanguardia del desarrollo médico, con opciones terapéuticas más accesibles en el futuro cercano.

Equipos médicos modernos llegan a hospitales

También se aprobaron 152 registros sanitarios para dispositivos médicos, esenciales para mejorar diagnósticos y tratamientos. Entre los equipos autorizados destacan:

  • Sistemas de mastografía digital y rayos X móviles

  • Ultrasonido Doppler pulsado

  • Dispositivos de biopsia y aspiración de médula ósea

  • Lentes intraoculares con inyector

  • Sistemas de fijación de tejidos a hueso

Estos avances fortalecen la infraestructura hospitalaria pública y privada en todo el país, facilitando una mejor atención médica.

Garantía de calidad y transparencia

Cofepris reiteró su compromiso con procesos regulatorios transparentes y basados en evidencia científica, que garanticen a la población acceso a insumos seguros, eficaces y de calidad.

Este esfuerzo forma parte de la política nacional para garantizar el derecho a la salud, impulsando el acceso oportuno a medicamentos y tecnologías médicas para todas las y los mexicanos.

SHA

Cofepris
grid
insumos para la salud
medicamentos aprobados

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com