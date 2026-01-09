Cofepris autoriza nuevos tratamientos para cáncer, diabetes y más

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó un total de 219 insumos para la salud durante diciembre de 2025, lo que permitirá ampliar el acceso a medicamentos, vacunas, dispositivos médicos y tratamientos innovadores en todo el país.

La información se dio a conocer a través del más reciente Informe Mensual de Avances en la Autorización de Registros Sanitarios y Ensayos Clínicos (AARSEC), emitido este 9 de enero de 2026.