Cofepris alerta por venta ilegal de Testoviron Depot en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre la comercialización ilegal del producto Testoviron® Depot 250 mg/mL (enantato de testosterona), solución inyectable, un andrógeno utilizado principalmente como terapia de reemplazo hormonal en hombres con hipogonadismo.

De acuerdo con el análisis técnico-documental realizado por esta autoridad sanitaria, y con información proporcionada por la empresa Bayer de México, S.A. de C.V., se confirmó que dicho producto no cuenta con registro sanitario en el país, por lo que su comercialización, distribución y uso no están autorizados en el territorio nacional. El producto se ofrece a través de plataformas de comercio electrónico y diversos sitios web sin contar con autorización sanitaria en México.