Clínica Municipal Poniente mantiene cero casos de sarampión y fortalece campaña de vacunación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Clínica Municipal Poniente no registra casos de sarampión, pero mantiene activa una campaña de refuerzo de vacunación contra esta enfermedad viral, informó su director, José Murguía Magaña.

En entrevista colectiva, el titular explicó que, aunque no se han presentado casos, la campaña de vacunación se intensifica tanto para el personal médico de la clínica, como para los grupos vulnerables.

“Hemos tenido cero casos, y la campaña de reforzamiento de vacunación de sarampión es tanto para quienes están en la primera línea, es decir, los médicos y el equipo de salud de la clínica, como para todas las personas menores de 15 años, quienes están recibiendo la vacuna de refuerzo”, destacó Murguía Magaña.

Cabe resaltar, que en las redes sociales de la Clínica Municipal se detalla que entre los servicios disponibles para la población de dicha zona está un módulo de vacunación gratuito, al cual las y los interesados deben acudir con su respectiva cartilla, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

Entre las dosis disponibles para aplicación se enlistan: Triple Viral SRP (sarampión, rubéola y parotiditis); Neumococo 13 Valente; Hexavalente; contra Rotavirus; TD, DPT, TDPA (para embarazadas de entre 20 y 36 SDG); y Hepatitis B.

La Clínica Municipal Poniente se ubica en la salida a Quiroga, sobre la avenida Juan Mier y Terán 221, en la colonia Ignacio Chávez. Y se proporciona el siguiente número para despejar dudas sobre los distintos servicios que se ofrecen: 435 80 7317

BCT