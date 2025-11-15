Clínica Municipal Poniente continúa con vacunación invernal; detectan un caso de Covid

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La semana pasada la Clínica Municipal Poniente de Morelia registró un caso positivo de covid; la paciente no presentó mayores complicaciones y únicamente se le indicó reposo, señaló el director de la clínica, José Murguía Magaña.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el director compartió que la jornada de vacunación invernal en la Clínica Municipal Poniente continúa, y desde la segunda semana de octubre —cuando inició la campaña— y hasta mediados de esta semana, se han aplicado un total de 350 dosis contra la influenza y contra el covid.

Al respecto, señaló que hasta el momento no han registrado casos de influenza; sin embargo, respecto al covid, la semana pasada se registró el caso de una paciente de 30 años.

“No presentó complicaciones, se da reposo de tres días. De contar con síntomas, invitamos a la población para que asista a los servicios de salud; tenemos laboratorio en la Clínica Municipal Poniente en el cual podemos hacer el diagnóstico tanto de influenza, covid y dengue”, señaló.