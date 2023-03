Cinco muertes diarias, promedio relacionado al tabaco en Michoacán: médico

Aclaró que la campaña de concientización no es para molestar a las personas fumadoras, sino para que hagan conciencia que hasta que no se demuestre lo contrario, tienen daños en su salud y puedan incluso hacerse una revisión médica cada 6 meses, así como desalentar a los niños, adolescentes y jóvenes de no tener este vicio.

Expuso que estas campañas se mantienen porque durante la pandemia del Covid-19 incrementó el uso de vapeadores, las cuales causan el mismo problema que fumar un cigarro de tabaco.

El presidente del Comité Interinstitucional indicó que como parte de la campaña el próximo domingo 12 de marzo a partir de las 17:00 horas habrá una verbena en la Plaza Benito Juárez, en donde se llevarán a cabo asesorías por parte de médicos especialistas, mientras que el lunes 13 de marzo se realizará un desfile a las 10:00 horas desde Plaza Villalongín a la Plaza Benito Juárez.

EA