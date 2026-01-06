Cierra Michoacán con 231 casos positivos de sarampión en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán cerró el 2025 con un total de 231 casos positivos de sarampión, ubicándose en el cuarto lugar nacional por debajo de Chihuahua, Jalisco y Guerrero.

De acuerdo con el Informe del Brote de Sarampión en México, 2025, por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal (Ssa), en el país se cerró con 6 mil 213 casos y 24 defunciones; en el caso de Michoacán fueron 613 casos analizados, de los cuales 231 fueron positivos y sin el registro de fallecimientos.

Hasta la primera quincena de diciembre del 2025, y en información de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Yurécuaro es el epicentro de la atención y hasta el 90 por ciento de los casos registrados son exportados de pacientes originarios de Guerrero y el resto han sido por contacto con línea de contagio del epicentro.

El secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, aseguró que la vacunación continúa en los municipios y el tema se encuentra controlado sin el registro de pérdidas humanas.

Aguililla, Apatzingán, Yurécuaro y Maravatío son los municipios que registran casos positivos, al igual que Zamora con un caso que es de La Piedad.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas; los adultos también se pueden contagiar si en su infancia no fueron vacunados o no desarrollaron la enfermedad.

Los síntomas iniciales suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección, los cuales consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla; varios días después aparece un exantema que comienza en la cara y cuello y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo.

No existe tratamiento específico para el sarampión y, la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas. Sin embargo, hay pacientes que desarrollan complicaciones como con ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía. El sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación.

