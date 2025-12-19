Cerca de 200 adultos mayores de Puruándiro recuperan su visión gracias a cirugías gratuitas: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un esfuerzo interinstitucional entre la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) y el IMSS Bienestar, y como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se les devolvió la vista a 194 personas del municipio de Puruándiro.
Un equipo multidisciplinario del Hospital General de la región realizó con éxito una jornada gratuita de cirugías de cataratas, beneficiando a pacientes a través de estos procedimientos ambulatorios.
Con esta iniciativa se combate una de las principales causas de ceguera en la entidad; la atención está dirigida a personas mayores de 60 años de los 113 municipios que no cuentan con seguridad social.
Las y los beneficiarios son adultos mayores que habían perdido la visión, total o parcialmente, debido a complicaciones de la diabetes mellitus o cataratas derivadas de la edad. Gracias a estas intervenciones gratuitas, los pacientes podrán reintegrarse plenamente a la vida social y productiva.
El bienestar integral y la salud son pilares fundamentales del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para la reconstrucción del tejido social.
mrh