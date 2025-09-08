Casi 10% de embarazos presentan exposición al alcohol en el mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cerca del 9.8% de los embarazos en el mundo se dan con exposición al alcohol, lo que representa un serio riesgo para la salud materna y del recién nacido, alertaron especialistas en un reciente encuentro internacional.

La situación es más preocupante en Europa del Este, Sudáfrica y Estados Unidos, donde hasta el 13.5% de los embarazos involucran consumo de alcohol, y el 5.2% de las mujeres reconocen haberse embriagado durante la gestación en algún momento.

Los ponentes subrayaron la necesidad de actualizar los estudios en el continente americano, además de invertir en salud mental y reforzar la formación de profesionales médicos, tanto en las universidades como en la atención primaria.

agm