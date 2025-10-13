Campaña invernal de vacunación: lo que debes saber si eres parte de los grupos prioritarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició este 13 de octubre la Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026, que estará vigente hasta el 3 de abril de 2026, con el objetivo de proteger a la población vulnerable contra tres enfermedades respiratorias: influenza estacional, COVID-19 y neumococo.
La vacunación está dirigida principalmente a grupos blancos y de riesgo, que incluyen a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, personal de salud, embarazadas, personas con VIH, diabetes, asma o inmunosupresión, entre otros.
“Acude a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) o a las Brigadas de Vacunación”, recomendó el IMSS a través de sus redes sociales oficiales.
Niños de 6 a 59 meses (COVID-19 solo si tienen comorbilidades)
Personas de 5 años o más que no han recibido vacuna COVID-19
Adultos mayores de 60 años
Mujeres embarazadas
Personal de salud
Pacientes con enfermedades como:
Diabetes mellitus
Obesidad mórbida
Enfermedades cardíacas o pulmonares
Cáncer
Insuficiencia renal
VIH/SIDA
Hipertensión
Inmunosupresión adquirida
El esquema también contempla la vacunación contra neumococo en menores de 12 meses, conforme al calendario (aplicación a los 2, 4 y 12 meses de edad).
SHA