Campaña invernal de vacunación: lo que debes saber si eres parte de los grupos prioritarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició este 13 de octubre la Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026, que estará vigente hasta el 3 de abril de 2026, con el objetivo de proteger a la población vulnerable contra tres enfermedades respiratorias: influenza estacional, COVID-19 y neumococo.

La vacunación está dirigida principalmente a grupos blancos y de riesgo, que incluyen a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, personal de salud, embarazadas, personas con VIH, diabetes, asma o inmunosupresión, entre otros.

“Acude a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) o a las Brigadas de Vacunación”, recomendó el IMSS a través de sus redes sociales oficiales.

👥 Grupos que deben vacunarse: