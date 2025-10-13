Salud

Campaña invernal de vacunación: lo que debes saber si eres parte de los grupos prioritarios

La campaña invernal incluye la aplicación gratuita de vacunas contra influenza, COVID‑19 y neumococo para adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició este 13 de octubre la Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026, que estará vigente hasta el 3 de abril de 2026, con el objetivo de proteger a la población vulnerable contra tres enfermedades respiratorias: influenza estacional, COVID-19 y neumococo.

La vacunación está dirigida principalmente a grupos blancos y de riesgo, que incluyen a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, personal de salud, embarazadas, personas con VIH, diabetes, asma o inmunosupresión, entre otros.

“Acude a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) o a las Brigadas de Vacunación”, recomendó el IMSS a través de sus redes sociales oficiales.

👥 Grupos que deben vacunarse:

  • Niños de 6 a 59 meses (COVID-19 solo si tienen comorbilidades)

  • Personas de 5 años o más que no han recibido vacuna COVID-19

  • Adultos mayores de 60 años

  • Mujeres embarazadas

  • Personal de salud

  • Pacientes con enfermedades como:

    • Diabetes mellitus

    • Obesidad mórbida

    • Enfermedades cardíacas o pulmonares

    • Cáncer

    • Insuficiencia renal

    • VIH/SIDA

    • Hipertensión

    • Inmunosupresión adquirida

El esquema también contempla la vacunación contra neumococo en menores de 12 meses, conforme al calendario (aplicación a los 2, 4 y 12 meses de edad).

COVID-19
influenza estacional
neumococo
Campaña de Vacunación Invernal 2025

