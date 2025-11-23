Campaña de vacunación invernal vigente hasta 3 de abril de 2026: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la población para que acuda a recibir sus vacunas de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026, ya que estas son una herramienta importante para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir complicaciones graves de salud.

La campaña de vacunación invernal estará vigente hasta el 3 de abril de 2026, periodo durante el cual la ciudadanía podrá acceder de manera totalmente gratuita a vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo.