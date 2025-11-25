Cambios en hospitales del IMSS: designan a titulares de derechos humanos y alta especialidad

Durante la sesión ordinaria, el director general del IMSS, Zoé Robledo, expresó su respaldo a los nuevos funcionarios, quienes asumirán sus funciones a partir del 1 de diciembre.

Los nombramientos incluyen a:

Jorge Armando Marengo Camacho , nuevo titular de la Unidad de Derechos Humanos.

Dra. Rosalba Carolina García Méndez , directora del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI.

Dra. Guadalupe Vargas Ortega , directora del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI.

Dr. Eduardo González Espinoza , nuevo director del Hospital de Especialidades del CMN de Occidente, en Guadalajara.

Dr. Julio César Cárdenas Valdez, designado como titular del Hospital de Gineco Obstetricia del mismo complejo médico.

📌 Perfil de los directivos

Jorge Marengo es licenciado en Relaciones Internacionales por la UDLAP, con maestrías en Seguridad Internacional y Psicoterapia Gestalt.