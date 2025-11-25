Cambios en hospitales del IMSS: designan a titulares de derechos humanos y alta especialidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó el nombramiento de cinco nuevos titulares para áreas clave del Instituto, entre ellos, directores en hospitales de alta especialidad ubicados en Ciudad de México y Guadalajara.
Durante la sesión ordinaria, el director general del IMSS, Zoé Robledo, expresó su respaldo a los nuevos funcionarios, quienes asumirán sus funciones a partir del 1 de diciembre.
Los nombramientos incluyen a:
Jorge Armando Marengo Camacho, nuevo titular de la Unidad de Derechos Humanos.
Dra. Rosalba Carolina García Méndez, directora del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI.
Dra. Guadalupe Vargas Ortega, directora del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI.
Dr. Eduardo González Espinoza, nuevo director del Hospital de Especialidades del CMN de Occidente, en Guadalajara.
Dr. Julio César Cárdenas Valdez, designado como titular del Hospital de Gineco Obstetricia del mismo complejo médico.
Jorge Marengo es licenciado en Relaciones Internacionales por la UDLAP, con maestrías en Seguridad Internacional y Psicoterapia Gestalt.
Por su parte, los doctores González y Cárdenas cuentan con formación clínica en Urología, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, además de posgrados en salud y bienestar corporativo.
Las doctoras García y Vargas tienen amplia trayectoria en Cardiología, Endocrinología y Biología de la Reproducción, con estudios en la UNAM y el Instituto Nacional de Nutrición.
