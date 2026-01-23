Cada hora mueren 21 mexicanos por enfermedades del corazón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, el llamado “reloj de la mortalidad” avanza a un ritmo preocupante: en promedio, cada hora fallecen 21 personas por enfermedades del corazón, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Estos padecimientos se mantienen como la principal causa de muerte entre la población mexicana.
Durante el primer semestre de 2025, 93 mil 935 personas perdieron la vida a consecuencia de hipertensión, infartos y angina de pecho. En segundo lugar se ubicó la diabetes mellitus, con 56 mil 541 defunciones, seguida de los tumores malignos, que registraron 47 mil 121 fallecimientos.
El alto consumo de ultraprocesados genera obesidad, una condición estrechamente relacionada con problemas cardíacos. A ello se suman factores como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y el estrés crónico.
Por ello, se expertos recomiendan mejorar la alimentación, reducir el consumo de harinas refinadas, sal, azúcar y embutidos, y adoptar un estilo de vida más activo.
Las enfermedades del corazón pueden no presentar síntomas claros, lo que retrasa su detección. Algunos signos de alerta son fatiga, sudoración excesiva y dolor en el pecho.
Fibra y semillas: chía y linaza (ricas en omega 3)
Frutos y vegetales: fresas, manzana, brócoli y tomate
Grasas saludables: aguacate, aceite de oliva y frutos secos
RPO