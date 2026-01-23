Cada hora mueren 21 mexicanos por enfermedades del corazón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, el llamado “reloj de la mortalidad” avanza a un ritmo preocupante: en promedio, cada hora fallecen 21 personas por enfermedades del corazón, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Estos padecimientos se mantienen como la principal causa de muerte entre la población mexicana.

Durante el primer semestre de 2025, 93 mil 935 personas perdieron la vida a consecuencia de hipertensión, infartos y angina de pecho. En segundo lugar se ubicó la diabetes mellitus, con 56 mil 541 defunciones, seguida de los tumores malignos, que registraron 47 mil 121 fallecimientos.