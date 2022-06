¿Cómo saber cuándo es necesaria la ayuda psiquiátrica?

Es difícil saber cuándo debemos pedir ayuda; sin embargo Guerrero señala que hay enfermedades que se van asociando al sufrimiento, al padecer. Pero no todas necesariamente lo causan.

La valoración por un profesional de la salud mental es muy importante; no obstante, en muchas ocasiones allí estriba la dificultad porque “pensamos que no está generando ningún problema. Y quizá en ese momento está causando sufrimiento, el cual no se limita a un dolor físico, sino a sentirse acongojado, a no disfrutar las cosas, a estar preocupado todo el tiempo. Se piensan escenarios adversos todo el tiempo, por ejemplo, alguien va al cine y se preocupa por la hora en que va a terminar la película, porque un día antes cayó granizo y seguramente ese día también será así. La persona no puede concentrarse en la película porque le gana el sentimiento de preocupación”, comenta el experto.