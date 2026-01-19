Blue Monday: mito cultural con bases reales en el estado de ánimo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada año, el llamado Blue Monday vuelve a colocarse en la conversación pública como “el día más triste del año”. Sin embargo, desde la psicología, este concepto no tiene un sustento clínico formal, aunque sí refleja una serie de factores reales que pueden influir en el estado de ánimo de las personas, especialmente después de las fiestas decembrinas. Así lo explica la psicóloga Diana Sánchez Rouille, licenciada en Psicología, quien advierte que se trata más de un fenómeno cultural que de un diagnóstico reconocido.

“Se dice que el Blue Monday generalmente se asocia como el día más triste del año, y surge básicamente porque después de las épocas festivas existe mucha melancolía”, señala la especialista. A esto se suman elementos como el clima, la reducción de horas de luz solar y el desgaste emocional y económico que dejan las celebraciones de fin de año. “Tiene mucho que ver con la duración de los días, la estación fría y también con la cuesta de enero, porque muchas personas quedan endeudadas tras las festividades navideñas”, añade.

Sánchez Rouille aclara que, aunque el término se ha popularizado, no existe como categoría diagnóstica dentro del DSM-5, el manual que utilizan los profesionales de la salud mental. “Desde el criterio del DSM-5 no está tipificado el Blue Monday. Es un concepto más popular, más cultural, no es un trastorno reconocido ni por médicos, ni por psiquiatras, ni por psicólogos”, puntualiza. No obstante, reconoce que durante los meses de diciembre, enero y febrero sí se observa un incremento en consultas relacionadas con el estado de ánimo. “En mi consulta sí suele haber un aumento de casos clínicos de depresión en época de festividades, un poquito antes, durante y después”.

La psicóloga explica que lo que muchas personas experimentan en estas fechas se suele asociar a estados depresivos leves. “Generalmente se vincula con una distimia, una depresión leve, no un trastorno depresivo mayor”, señala, y subraya que no se puede atribuir a un solo día de la semana. “No podría decir que únicamente el lunes se asigna a un estado de ánimo bajo, sino que hay un conjunto de factores que inciden”.

Ante la duda de cuándo acudir a terapia, la especialista recomienda no esperar a que la situación se vuelva insostenible. “Si una persona nota cambios en su estado de ánimo, en su motivación, en su nivel de energía o en el disfrute de actividades que antes resultaban agradables, sería interesante y hasta necesario acudir a terapia, incluso de manera preventiva”, explica. Añade que es importante poner atención al tiempo y a la persistencia de los síntomas: “Si un estado de ánimo bajo perdura durante más de dos semanas o un mes, si hay alteraciones en el sueño, en la alimentación, aislamiento o problemas en el trabajo o la escuela, ya es momento de acudir con un profesional”.

Finalmente, Sánchez Rouille señala que uno de los principales obstáculos para buscar ayuda psicológica sigue siendo el estigma social. “Los psicólogos seguimos representando un tabú porque está muy arraigada la creencia de que quienes van a terapia están ‘locos’, y eso no tiene nada que ver con la salud mental”, afirma. Por ello, envía un mensaje claro a quienes dudan en buscar apoyo: “No es necesario sentirse solos ni sufrir gratis. La terapia es para cualquier persona que quiera conocerse mejor, tomar mejores decisiones o resolver conflictos personales, familiares o laborales”.

Sobre el Blue Monday, la especialista concluye con una advertencia: “Puede ser una realidad para muchas personas, pero hay que tener mucho cuidado con autodiagnosticarse sin la orientación de un profesional, porque eso es bastante peligroso”.