Bebidas azucaradas: el camino silencioso a la insuficiencia renal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El consumo elevado y constante de bebidas azucaradas no solo ha empujado la epidemia de diabetes, sino que hoy está detrás de una de sus consecuencias más devastadoras y silenciosas: la enfermedad renal crónica, un padecimiento que avanza sin avisar y que amenaza con colapsar vidas, familias y al sistema de salud.

De acuerdo con El Poder del Consumidor, México es uno de los mayores consumidores de bebidas azucaradas en el mundo, con 166 litros por persona al año, una cifra que explica, en parte, por qué la diabetes se ha convertido en una emergencia nacional.

Académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que casi 12% de la población mexicana, alrededor de 13 millones de personas, padece enfermedad renal crónica, aunque la cifra real podría ser mayor, debido a que el padecimiento avanza sin síntomas en sus etapas iniciales.