Salud

Bajas temperaturas hasta mayo: guía para cuidarte del frío según el ISSSTE

Bajas temperaturas hasta mayo: guía para cuidarte del frío según el ISSSTE
PIXABAY
Brenda Cedillo
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque la temporada invernal inicia oficialmente el domingo 21 de diciembre de 2025, las bajas temperaturas ya se sienten con fuerza en gran parte del país. Desde septiembre se han registrado múltiples frentes fríos, y para este mes de diciembre se esperan más.

El pronóstico extendido, de acuerdo con información del ISSSTE, contempla 6 frentes fríos en enero, 5 en febrero, 6 en marzo, 5 en abril y 3 en mayo de 2026, lo que alarga el periodo de exposición al frío, lluvias, vientos y enfermedades respiratorias.

A continuación, te compartimos las recomendaciones más importantes para mantenerte calientito y saludable:

Cuida tu cuerpo con ropa adecuada

  • Usa el método de la cebolla: viste en capas para mantener el calor.

    • Primera capa: ropa interior térmica (transpirable).

    • Segunda capa: suéteres o chamarras que conserven el calor.

    • Tercera capa: prendas impermeables y cortavientos.

  • No olvides cubrir cabeza, rostro, manos y pies con gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos.

Vacúnate

Acude a tu unidad médica más cercana para aplicarte la vacuna contra influenza, Covid-19 y neumococo.

Te puede interesar:
Vacunación, medida eficaz contra la influenza: SSM
Bajas temperaturas hasta mayo: guía para cuidarte del frío según el ISSSTE

Higiene y prevención

  • Lávate las manos frecuentemente.

  • No te toques ojos, boca ni nariz sin lavarte.

  • Evita automedicarte si presentas síntomas: consulta a tu médico.

Riesgos ambientales

  • Evita hacer ejercicio al aire libre si el frío es extremo.

  • No cruces ríos o vados durante lluvias.

  • Aléjate de ventanas, cables y zonas inundadas durante tormentas.

  • Conduce con precaución, especialmente si hay vientos fuertes.

Te puede interesar:
Ellos también sienten frío: tips para cuidar a tus mascotas este invierno
Bajas temperaturas hasta mayo: guía para cuidarte del frío según el ISSSTE

Atiende con especial cuidado a niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Si puedes, apoya con cobijas, ropa o comida caliente a personas en situación de calle o informa sobre los albergues disponibles.

BCT

Vacunas
Temporada invernal
frente frío diciembre 2025
cuidados invierno

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com