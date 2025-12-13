Bajas temperaturas hasta mayo: guía para cuidarte del frío según el ISSSTE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque la temporada invernal inicia oficialmente el domingo 21 de diciembre de 2025, las bajas temperaturas ya se sienten con fuerza en gran parte del país. Desde septiembre se han registrado múltiples frentes fríos, y para este mes de diciembre se esperan más.

El pronóstico extendido, de acuerdo con información del ISSSTE, contempla 6 frentes fríos en enero, 5 en febrero, 6 en marzo, 5 en abril y 3 en mayo de 2026, lo que alarga el periodo de exposición al frío, lluvias, vientos y enfermedades respiratorias.

A continuación, te compartimos las recomendaciones más importantes para mantenerte calientito y saludable:

Cuida tu cuerpo con ropa adecuada

Usa el método de la cebolla : viste en capas para mantener el calor. Primera capa: ropa interior térmica (transpirable). Segunda capa: suéteres o chamarras que conserven el calor. Tercera capa: prendas impermeables y cortavientos.

No olvides cubrir cabeza, rostro, manos y pies con gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos.

Vacúnate

Acude a tu unidad médica más cercana para aplicarte la vacuna contra influenza, Covid-19 y neumococo.