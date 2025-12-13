Bajas temperaturas hasta mayo: guía para cuidarte del frío según el ISSSTE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque la temporada invernal inicia oficialmente el domingo 21 de diciembre de 2025, las bajas temperaturas ya se sienten con fuerza en gran parte del país. Desde septiembre se han registrado múltiples frentes fríos, y para este mes de diciembre se esperan más.
El pronóstico extendido, de acuerdo con información del ISSSTE, contempla 6 frentes fríos en enero, 5 en febrero, 6 en marzo, 5 en abril y 3 en mayo de 2026, lo que alarga el periodo de exposición al frío, lluvias, vientos y enfermedades respiratorias.
A continuación, te compartimos las recomendaciones más importantes para mantenerte calientito y saludable:
Usa el método de la cebolla: viste en capas para mantener el calor.
Primera capa: ropa interior térmica (transpirable).
Segunda capa: suéteres o chamarras que conserven el calor.
Tercera capa: prendas impermeables y cortavientos.
No olvides cubrir cabeza, rostro, manos y pies con gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos.
Acude a tu unidad médica más cercana para aplicarte la vacuna contra influenza, Covid-19 y neumococo.
Lávate las manos frecuentemente.
No te toques ojos, boca ni nariz sin lavarte.
Evita automedicarte si presentas síntomas: consulta a tu médico.
Evita hacer ejercicio al aire libre si el frío es extremo.
No cruces ríos o vados durante lluvias.
Aléjate de ventanas, cables y zonas inundadas durante tormentas.
Conduce con precaución, especialmente si hay vientos fuertes.
Atiende con especial cuidado a niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.
Si puedes, apoya con cobijas, ropa o comida caliente a personas en situación de calle o informa sobre los albergues disponibles.
