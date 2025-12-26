Avanza vacunación contra la influenza con más de 731 mil vacunas aplicadas: SSM

El objetivo principal de esta campaña es reducir la incidencia de casos graves y complicaciones que puedan derivar en hospitalizaciones o, en el peor de los casos, defunciones. Por ello, se exhorta de manera prioritaria a adultos mayores de 60 años, niñas y niños menores de cinco años y personas con enfermedades crónicas a reforzar su sistema inmunológico, al ser los grupos más vulnerables.

Además de la vacunación, se recomienda a la ciudadanía mantener las medidas básicas de higiene, como el lavado constante de manos, cubrirse con el ángulo interno del brazo al toser o estornudar, y evitar cambios bruscos de temperatura.

La SSM reitera que el biológico es seguro, eficaz y completamente gratuito en los 364 centros de salud de todo el estado, donde también están disponibles las vacunas contra COVID-19 y neumococo.