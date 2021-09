Atenderá IMSS Michoacán las urgencias en Fiestas Patrias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán informó que estará abierto para la atención de las urgencias que se presenten durante el 15 y 16 de septiembre, con motivo de la conmemoración de la Independencia de México.

El titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS en Michoacán, doctor Jorge Gustavo González Orozco, indicó que son nueve hospitales del Régimen Ordinario y siete del Programa IMSS-BIENESTAR los que estarán atentos para otorgar el servicio permanente de urgencias las 24 horas del día.

Los anteriores hospitales son: Hospital General Regional (HGR) No. 1, Morelia Charo; HGZ/MF No. 2, de Zacapu; HGZ No. 4, Zamora; HGSZ No. 7; La Piedad; HGZ No. 8, Uruapan; HGSZ/MF No. 9, Apatzingán; HGZ/MF No. 12, Lázaro Cárdenas; HGSZ/MF No. 17 y Los Reyes; HGSZ/MF No. 24, Pedernales.

Además, los Hospitales Rurales de Ario de Rosales, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Huetamo, Paracho, Tuxpan y Villamar.

Los siguientes 15 y 16 de septiembre se suspenderán las consultas de Primer y Segundo Nivel de Atención Médica y será hasta el viernes en que se reanuden tanto el servicio de consulta de medicina familiar y de especialidades, respectivamente.

Al mismo tiempo, González Orozco hizo un llamado a la población derechohabiente y bienestarhabiente a celebrar las Fiestas Patrias guardando las medidas sanitarias que ya se conocen, como: uso obligatorio de cubrebocas, lavado constante de manos, fricción de manos con gel antibacterial alcoholado al 70%, evitar el saludo de beso, mano o abrazo, y acudir al módulo respiratorio de la Unidad de Medicina Familiar o al triage respiratorio de hospital, según sea el caso, leve o urgente.

Además, exhortó a la población a festejar sólo con los miembros de la familia que viven en casa y a evitar la asistencia a lugares con grandes concentraciones de personas, con el objetivo de coadyuvar a cortar la cadena de contagio.

