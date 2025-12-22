¡Atención papás! Detectan fórmulas Similac falsificadas en el mercado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de Michoacán emitió una alerta sanitaria por la comercialización de productos falsificados de la empresa Abbott Laboratories de México, específicamente fórmulas lácteas para lactantes.

A través de redes sociales, la dependencia pidió a la población verificar si en casa se tienen productos de los siguientes lotes:

Similac Isomil® 1 , lote 1183605 , con fecha de caducidad 26 de junio de 2026 , en presentación de lata de 400 g en polvo sabor chocolate .

Similac Total Comfort® Etapa 1, lotes 00274TVE (caducidad 6 de julio de 2026) y 444242QUO1 (caducidad 10 de octubre de 2025), ambos en presentación de lata de 360 g.

La Coepris advierte que, si el número de lote, la fecha de caducidad o la presentación coinciden con los datos señalados, se debe suspender de inmediato su uso y reportarlo a las autoridades sanitarias, ya que podrían tratarse de productos falsificados.