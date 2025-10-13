Atención médica sigue sin interrupciones en Michoacán; 17 sindicatos trabajan con normalidad

En relación con las demandas de los grupos manifestantes, la Secretaría de Salud es enfática al señalar que no existe ningún adeudo pendiente de quincenas ni de prestaciones con el personal de salud. La dependencia ha cumplido y continúa cumpliendo cabalmente con todas sus obligaciones salariales y contractuales.

En un ejercicio de apertura institucional, las peticiones y demandas presentadas por los líderes sindicales fueron atendidas en conjunto con una comisión de diputados, en el Salón de Recepciones del Congreso del Estado, donde se revisó y constató la situación actual de los pagos.