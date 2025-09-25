Así puedes vencer la cruda con comida y sin remedios milagro

Agua, el mejor antídoto

El alcohol actúa como diurético, provocando pérdida de líquidos y electrolitos. Rehidratarse con agua natural, sueros orales o bebidas deportivas es clave para acelerar la recuperación.

Plátano: el remedio de los atletas

Rico en potasio y magnesio, el plátano ayuda a reducir calambres, fatiga muscular y a equilibrar los electrolitos perdidos. No es casualidad que sea favorito entre tenistas y ciclistas tras un gran esfuerzo físico.

Huevos: una ayuda para el hígado

La cisteína que contienen los huevos ayuda a metabolizar el acetaldehído, una sustancia tóxica generada por el alcohol en el hígado. Además, aportan proteínas de alta calidad para reponer energía.

Avena: energía sostenida

Fuente de carbohidratos complejos, estabiliza la glucosa y aporta vitaminas del grupo B, necesarias para la producción de energía después de una noche intensa.

Caldo de pollo: alivio para el estómago

Ligero, fácil de digerir y rico en sodio y proteínas. Su temperatura cálida y contenido en líquidos lo convierten en una opción reconfortante.

Jugo de naranja o toronja

Además de hidratar, aporta vitamina C y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y reducen la fatiga.

Infusión de jengibre

Ideal para combatir náuseas y vómitos, síntomas comunes de la resaca. Puede tomarse solo o acompañado con limón.