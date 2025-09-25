Así puedes vencer la cruda con comida y sin remedios milagro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cruda o resaca es una de las consecuencias más desagradables del exceso en fiestas y reuniones sociales. Lejos de ser un simple malestar pasajero, es el resultado de un cóctel fisiológico de deshidratación, irritación gastrointestinal, hipoglucemia y alteraciones en los neurotransmisores.
Los síntomas son bien conocidos: dolor de cabeza, náuseas, mareos, sed intensa, fatiga y malestar general. Su intensidad varía según la cantidad y tipo de alcohol ingerido, así como por factores como la hidratación previa y la sensibilidad individual.
Aunque no existe una cura mágica para la cruda, la alimentación puede jugar un papel fundamental en la recuperación. Especialistas en nutrición coinciden en que ciertos alimentos y bebidas pueden aliviar los síntomas, reponer nutrientes perdidos y estabilizar el organismo.
Agua, el mejor antídoto
El alcohol actúa como diurético, provocando pérdida de líquidos y electrolitos. Rehidratarse con agua natural, sueros orales o bebidas deportivas es clave para acelerar la recuperación.
Plátano: el remedio de los atletas
Rico en potasio y magnesio, el plátano ayuda a reducir calambres, fatiga muscular y a equilibrar los electrolitos perdidos. No es casualidad que sea favorito entre tenistas y ciclistas tras un gran esfuerzo físico.
Huevos: una ayuda para el hígado
La cisteína que contienen los huevos ayuda a metabolizar el acetaldehído, una sustancia tóxica generada por el alcohol en el hígado. Además, aportan proteínas de alta calidad para reponer energía.
Avena: energía sostenida
Fuente de carbohidratos complejos, estabiliza la glucosa y aporta vitaminas del grupo B, necesarias para la producción de energía después de una noche intensa.
Caldo de pollo: alivio para el estómago
Ligero, fácil de digerir y rico en sodio y proteínas. Su temperatura cálida y contenido en líquidos lo convierten en una opción reconfortante.
Jugo de naranja o toronja
Además de hidratar, aporta vitamina C y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y reducen la fatiga.
Infusión de jengibre
Ideal para combatir náuseas y vómitos, síntomas comunes de la resaca. Puede tomarse solo o acompañado con limón.
Además de comer bien e hidratarse, dormir lo suficiente permite que el cuerpo se recupere del desgaste metabólico causado por el alcohol. Contrario al mito popular, consumir más alcohol al día siguiente solo retrasa la recuperación.
La mejor manera de evitar la cruda —y sus riesgos— sigue siendo la moderación o la abstinencia.
RPO