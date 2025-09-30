Así puedes reducir tu riesgo de infarto y derrame cerebral

El gran riesgo del colesterol alto es que es asintomático. Muchas personas no lo detectan hasta que es demasiado tarde.

Si te cansas fácilmente, te falta el aire al subir escaleras o caminar pocas cuadras, ve al médico. Estos síntomas podrían ser una alerta silenciosa.

Desde los 20 años, se recomienda realizarse estudios de colesterol cada cierto tiempo, especialmente si hay antecedentes familiares. No automedicarse y acudir con un especialista es clave.

Tener el colesterol bajo control no solo salva vidas, también mejora la calidad de vida. Y eso, en una sociedad como la nuestra, cada vez más sedentaria y estresada, vale oro.