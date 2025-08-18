Así afecta al cerebro el mal uso de insulina en personas con diabetes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El uso de insulina es vital para las personas que viven con diabetes tipo 1 y, en algunos casos, tipo 2. Sin embargo, expertos advierten que su uso inadecuado o excesivo puede derivar en hipoglucemias severas, poniendo en riesgo la vida del paciente y dejando secuelas neurológicas permanentes.

De acuerdo con información publicada por UNAM Global, las personas con diabetes tipo 1 deben administrarse insulina de forma constante, ya que su páncreas no produce la cantidad suficiente. Esta hormona permite que la glucosa de los alimentos llegue a los tejidos del cuerpo. Pero su uso debe ser controlado.