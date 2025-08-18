Salud

Así afecta al cerebro el mal uso de insulina en personas con diabetes

Una sobredosis de insulina puede dañar irreversiblemente las neuronas
El coma hipoglucémico ocurre cuando la glucosa baja de 50 mg/dL
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El uso de insulina es vital para las personas que viven con diabetes tipo 1 y, en algunos casos, tipo 2. Sin embargo, expertos advierten que su uso inadecuado o excesivo puede derivar en hipoglucemias severas, poniendo en riesgo la vida del paciente y dejando secuelas neurológicas permanentes.

De acuerdo con información publicada por UNAM Global, las personas con diabetes tipo 1 deben administrarse insulina de forma constante, ya que su páncreas no produce la cantidad suficiente. Esta hormona permite que la glucosa de los alimentos llegue a los tejidos del cuerpo. Pero su uso debe ser controlado.

Una sobredosis de insulina puede provocar un episodio de hipoglucemia, es decir, niveles anormalmente bajos de glucosa en sangre. Esta condición es especialmente peligrosa si se presenta durante la noche o tras varias horas sin consumir alimentos.

Los síntomas incluyen:

  • Palidez y sudoración excesiva

  • Temblores

  • Dolor de cabeza

  • Náuseas, hambre y aturdimiento

  • Latidos del corazón acelerados (taquicardia)

  • Fatiga, irritabilidad y ansiedad

  • Dificultad para concentrarse

  • Hormigueo en labios, lengua o mejilla

Si no se atiende a tiempo, la hipoglucemia puede evolucionar a una fase crítica: el coma hipoglucémico.

Según el estudio “Mecanismos de muerte neuronal asociados a la hipoglucemia”, desarrollado por el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, cuando los niveles de glucosa bajan de 50 mg/dL, la actividad cerebral comienza a detenerse, provocando un colapso energético.

“Los diabéticos tipo 1 pueden excederse al aplicarse su dosis de insulina. Esto provoca una baja grave de glucosa en sangre, que afecta directamente a las neuronas, ya que la glucosa es su principal fuente de energía”
explica Massieu

¿Qué le pasa al cerebro sin glucosa?

  • Se detiene la producción de energía (ATP) en las mitocondrias

  • Las proteínas se pliegan mal, lo que genera acumulación de sustancias tóxicas

  • Aumenta el estrés oxidativo, dañando membranas celulares

  • Puede haber muerte neuronal y pérdida de funciones cognitivas, según el National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS)

La recomendación ante síntomas de hipoglucemia es actuar de inmediato: consumir azúcar, carbohidratos o jugos naturales. También se sugiere incluir antioxidantes en la dieta, como almendras, cacahuates, espinacas, brócoli y jugos de frutas.

Prevención: la mejor herramienta

  • Medir la glucosa antes de cada dosis de insulina

  • Llevar un registro diario o semanal de niveles

  • Tomar una colación antes de dormir

  • Ajustar la dosis bajo supervisión médica

  • Tener siempre snacks o jugos a la mano

  • Mantener una dieta balanceada y monitoreo constante

La educación del paciente y el seguimiento médico adecuado son claves para evitar consecuencias graves.

