Aplicadas, casi 170 mil vacunas contra influenza, covid y neumococo por IMSS Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De octubre a la fecha, y de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Michoacán, hay un registro de casi 170 mil vacunas aplicadas para prevenir las enfermedades de esta temporada invernal, como son Covid-19, neumococo e influenza, lo que representa un avance del 30 por ciento del total contemplado.

Desde el pasado 13 de octubre, en encuentro con medios de comunicación, el delegado del IMSS en el estado, Miguel Ángel Van Dick Puga, dio inicio a la campaña de vacunación invernal; en ese momento detalló que están contempladas 584 mil 816 dosis para aplicar hasta el 3 de abril de 2026.

De acuerdo con las cifras del Instituto, al corte del 26 de noviembre han aplicado 137 mil 633 dosis para prevenir influenza; 15 mil 842 dosis para Covid-19 y 15 mil 313 para neumococo, estas últimas, sobre todo para los adultos mayores, ya que suelen ser los que más pueden contraer la enfermedad en esta temporada de frío.

Durante el arranque de la campaña de inmunización, la coordinadora de Enfermería y Salud Pública del Seguro Social, Lilia Almanza Bermúdez, detalló que se aplicarán 394 mil 426 dosis contra la influenza, 137 mil 530 dosis contra el Covid-19 y 52 mil 860 dosis de neumococo durante los seis meses programados.

"La vacunación es importante porque con eso empezamos a prevenir esas enfermedades y nos van a evitar tener muertes, enfermedades que ya estaban erradicadas, pero por la falta de compromiso por los usuarios se están presentando nuevamente", refirió en ese momento.

Aunque en la campaña anterior se tuvo una cobertura del 95 por ciento, ahora prevén alcanzar el total con la vacunación en 52 Unidades de Medicina Familiar (UMF) y en las 337 Unidades de Medicina Rural (UMR), así como brigadas que salen a las calles y acuden a cada domicilio para informarles sobre la campaña.

Cabe mencionar que, en lo que va del año, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) contabiliza alrededor de 500 casos de influenza y Covid-19; del primer padecimiento son 166 hombres y 199 mujeres, mientras que del SARS-CoV-2, 52 hombres y 79 mujeres.

La dependencia reitera el llamado a no posponer la vacunación y aprovechar la gratuidad y disponibilidad de estos biológicos antes de la fecha de cierre de la campaña.

rmr