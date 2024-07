Anuncian Congreso Internacional de Histerectomía Laparoscópica

El problema (de no atenderse a tiempo) es que la mujer se va a costumbrando a sentirse mal, a sangrar, va viendo estrategias, ya empiezo a sangrar mucho, me llevo más pañales; empiezo a sangrar mucho, a ver qué me tomo para suprimir estos sangrados, y me voy aguantando, me voy aguantando hasta que llega un momento en el cuerpo no puede más y el poder nosotros incidir y cambiarles la vida , eso no tiene precio, una cirugía, es como darles mejor calidad de vida a las mujeres, otras opciones en lugar de aguantarse, en lugar de acostumbrarse a sangrar mucho y es estar viviendo como en agonía (…) yo las invito, a todas las mujeres, que observen qué es lo que están haciendo, qué están sintiendo para que se atienda, no se acostumbren”.

ginecóloga Leticia Burgos Mora