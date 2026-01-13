Antiguo Hospital Infantil y Hospital Civil continúan en el abandono

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A cinco años de haber desocupado ambos alugares, el cascarón del antiguo Hospital Infantil y el Hospital Civil en la ciudad de Morelia continúan en el abandono sin que hasta el momento haya un proyecto para reutilizar estos lugares y pese a que las autoridades estatales han puesto sobre la mesa algunas propuestas.

Al ser cuestionado sobre el tema, el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) Elías Ibarra Torres, comentó en entrevista que se trata de una situación que en su momento el Ejecutivo del Estado y la federación tendrán que definir, pero por el momento continúan resguardados por el personal estatal.

"Les digo, ahorita están aún ahí resguardados por personal estatal, pero pues hay también ahí coordinación con la federación. Y no se descarta que tengan alguna utilidad, pero eso depende del Ejecutivo del Estado".

Cabe mencionar que en julio de 2023, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres comentó que el Hospital Civil que lleva desde diciembre de 2020 sin ser ocupado, sería utilizado para crear una clínica de salud mental y adicciones, y que tendría por nombre Uneme Salud Mental y Adicciones Fortapaz, pero desde entonces no hay señales de dicho proyecto.

En el caso del antiguo Hospital Infantil, también en 2023 el funcionario acotó que estaban en pláticas con el IMSS a nivel federal para saber qué uso se le daría. Luego, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que este inmueble albergaría el Hospital Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; en mayo de 2025 refirió que el espacio sería demolido para iniciar con la construcción del otro.

Pese a la información del mandatario estatal y una supuesta inversión de 200 millones de pesos para la construcción, en diciembre del año pasado, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán, Rogelio Zarazúa Sánchez, admitió que la dependencia no daría continuidad al proyecto, pues por el momento no lo tienen como una obra a ejecutar en ningún lugar.

"No lo tenemos en este momento ya como una obra a ejecutar, no lo tenemos programado para ejecución, nosotros estamos enfocados en concluir nuestras obras multianuales que son la prioridad, que son las obras que ya traemos en proceso", finalizó Rogelio Zarazúa.

