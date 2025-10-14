Ansiedad y depresión, principales motivos de atención psicológica en la Clínica Municipal Poniente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la Clínica Municipal Poniente de Morelia se atienden cerca de 300 personas al mes en el área de salud mental. Entre los diagnósticos más frecuentes se encuentran la ansiedad y la depresión, informó José Murguía Magaña, director de dicha clínica.

En entrevista con este medio de comunicación, el director señaló que el pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. En este marco, explicó que distintas dependencias del Ayuntamiento de Morelia, como la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), el Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) y la clínica que preside, atienden a diversos sectores de la población en el rubro de salud mental.

Al respecto, señaló que desde la pandemia por Covid-19 se han incrementado de manera considerable los casos registrados que se concatenan con la salud mental. Detalló que actualmente alrededor del 30% del total de los pacientes que acuden a la Clínica, reciben atención por alguna condición de salud mental, particularmente ansiedad o depresión.

“Son más de mil consultas las que se realizan en la clínica de manera mensual; de esas, estimamos que serían 300 las que se atienden en el área de psicología lo que correspondería al 30%, que sí es un porcentaje considerable (...)", señaló.

El director añadió que cuando un ciudadano acude a solicitar atención en esta área, el personal de la clínica aplica los test correspondientes para determinar el tipo de tratamiento a seguir. Con base en el grado de ansiedad o depresión que se identifique, incluso pueden canalizar al paciente hacia otras instituciones.

Murguía Magaña destacó que también se cuenta con una colaboración con el Hospital Psiquiátrico de Morelia, para que, cuando se detectan casos que deben ser abordados por especialistas en psiquiatría, se realice la canalización correspondiente y los pacientes reciban atención óptima.