Anafres, fogones y calentadores, un riesgo para la salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las bajas temperaturas continuarán en Michoacán y muchas personas buscan el calor dentro del hogar para pasar las fiestas, principalmente en Año Nuevo, donde la familia y los amigos se reúnen para recordar las anécdotas y todo lo vivido en el año, pero también para plasmar los sueños, anhelos y metas que se tienen para el próximo.

Una manera de mantener el calor al interior del hogar es el uso de anafres, fogones, braceros, estufas y calentadores, los cuales, en un periodo prolongado, generan efectos dañinos a la salud por los gases tóxicos que producen.

La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) hizo un llamado a la población a evitar encender estos artefactos en el interior del hogar y a mantener bien ventilados los lugares cerrados, toda vez que la generación de monóxido de carbono puede conllevar a intoxicaciones e incluso al fallecimiento.

En el centro de Michoacán y las zonas montañosas y boscosas se tiene previsto un descenso considerable de temperatura; al menos en Morelia se han registrado bajas hasta de 4 grados, por lo que la dependencia pidió a la población el uso de ropa abrigadora ante las bajas temperaturas que se lleguen a registrar durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, medida que debe fortalecerse durante la temporada invernal.

En Michoacán, al menos tres personas fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono. Fue en julio del presente año cuando se dio a conocer la noticia, donde una madre y sus dos hijos adolescentes fueron encontrados al interior de un domicilio de la Tenencia de Buenavista, municipio de Contepec; de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), se determinó que la causa de muerte fue asfixia por monóxido de carbono.

La Secretaría de Salud en Michoacán especificó que el uso de estos artefactos genera el consumo del oxígeno de las habitaciones y produce monóxido de carbono, un gas que, al ser inhalado, provoca dolor de cabeza, mareos, somnolencia, vómitos, pérdida del conocimiento y hasta un paro cardiorrespiratorio.

Sin embargo, al utilizarse, la población no llega a percibir su riesgo hasta que se presentan los primeros síntomas, por lo que la dependencia recomendó que, para mantener el hogar caliente, es necesario tapar con periódico las paredes cuando son de madera, costera o cartón, además de mantenerse bien abrigados y tapar todas las rendijas para disminuir la entrada de aire.