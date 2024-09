Amplían campaña de vacunación contra Virus del Papiloma Humano, en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de prevenir el cáncer cérvico uterino, Michoacán intensifica la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), y hasta el próximo 18 de diciembre, el biológico permanecerá disponible en los 364 centros de salud, para todas las adolescentes del Estado.

La vacuna es gratuita y se debe aplicar en las niñas de quinto año de primaria y rezagadas de sexto año, es decir, quienes no recibieron la vacuna en su momento, así como en las de 11 años que no acuden a la escuela; las adolescentes de 12 a 16 años que no se han inmunizado nunca, también la deben solicitar, pues el objetivo es protegerlas del VPH, infección capaz de desarrollar cáncer cervicouterino.

La campaña va dirigida también a mujeres y hombres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años y que viven o son portadores del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), así como también las niñas, mujeres y adolescentes que se encuentren en protocolo de atención por violación sexual.

La vacuna consta de una sola dosis. Para solicitar el biológico se debe presentar la copia de la Clave Única de Registro Población (CURP) y la Cartilla Nacional de Salud (en caso de contar con ella); solo en el caso de las y los menores de edad, madres y padres de familia o tutores que los acompañen deberán firmar un consentimiento informado que se les proporciona en las unidades médicas o que pueden descargar en el enlace https://bit.ly/4g2AKod.

