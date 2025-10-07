Alertan en Michoacán por uso de plaguicidas sin registro sanitario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) lanzó una advertencia dirigida a comerciantes de agroquímicos, agricultores independientes y cooperativas agrícolas, sobre el peligro del uso y comercialización de plaguicidas sin registro sanitario.

Mediante una campaña informativa, se recordó que cualquier producto sin registro es considerado ilegal, y su uso puede representar un riesgo directo para la salud humana, el medio ambiente, así como para la producción agrícola.

El mensaje principal de la campaña es claro: