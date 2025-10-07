Alertan en Michoacán por uso de plaguicidas sin registro sanitario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) lanzó una advertencia dirigida a comerciantes de agroquímicos, agricultores independientes y cooperativas agrícolas, sobre el peligro del uso y comercialización de plaguicidas sin registro sanitario.
Mediante una campaña informativa, se recordó que cualquier producto sin registro es considerado ilegal, y su uso puede representar un riesgo directo para la salud humana, el medio ambiente, así como para la producción agrícola.
El mensaje principal de la campaña es claro:
COFEPRIS reiteró que combate activamente la distribución clandestina de agroquímicos en todo el país, e hizo un llamado a los productores agrícolas a verificar que los productos cuenten con registro sanitario vigente, como medida de protección para su cosecha y quienes la consumen.
La institución invitó a denunciar la venta irregular de estos productos y a priorizar el uso de insumos legales para fortalecer la seguridad alimentaria y sanitaria en el estado.
SHA