Alerta sanitaria: resina dental robada podría poner en riesgo a pacientes

Los lotes estaban destinados a destrucción y no garantizan seguridad, calidad ni eficacia, advierten autoridades sanitarias
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades sanitarias emitieron una alerta para prevenir el uso de una resina para restauración dental que fue robada de un almacén y que no cumple con las condiciones necesarias para garantizar su seguridad.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informó sobre el robo del producto FILTEK™ Z250 XT Nano Hybrid Universal Restorative Kit, utilizado en procedimientos odontológicos.

De acuerdo con la información oficial, los lotes 10116970 y 10076818, con fecha de caducidad 23 de enero de 2026, estaban destinados a su destrucción, por lo que no deben ser comercializados ni utilizados bajo ninguna circunstancia.

El robo fue reportado por la empresa 3M México S.A. de C.V. y ocurrió en un almacén ubicado en San Luis Potosí. Las autoridades advirtieron que estos productos podrían haber sido almacenados o transportados sin control, lo que impide garantizar su calidad, eficacia o condiciones sanitarias.

¿Por qué representan un riesgo?

⚠️ No se conoce su manejo ni conservación
⚠️ Podrían estar adulterados o contaminados
⚠️ No garantizan eficacia clínica
⚠️ Su uso puede afectar la salud del paciente

Llamado a la población y profesionales de la salud

🚫 No adquirir ni utilizar el producto si corresponde a los lotes señalados
🛒 Evitar compras en redes sociales, plataformas digitales, tianguis o mercados informales
📢 Reportar cualquier punto de venta irregular

📩 Denuncia sanitaria:
farmacovigilancia.coepris@salud.michoacan.gob.mx

