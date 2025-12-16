Alerta sanitaria por falsificación de PediaSure en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre una alerta sanitaria derivada de la alteración y falsificación de productos PediaSure, fórmula de alimentación enteral especializada.

De acuerdo con la autoridad federal, se ha identificado la comercialización de estos productos en plataformas de comercio electrónico, sitios web, aplicaciones móviles y a través de distribuidores no reconocidos, lo que incrementa la probabilidad de que se trate de productos alterados o falsificados, representando un riesgo para la salud.

Tras el análisis técnico-documental realizado por Cofepris y con información proporcionada por Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., titular del registro sanitario, se determinó que los siguientes productos presentan irregularidades: