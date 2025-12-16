Alerta sanitaria por falsificación de PediaSure en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre una alerta sanitaria derivada de la alteración y falsificación de productos PediaSure, fórmula de alimentación enteral especializada.
De acuerdo con la autoridad federal, se ha identificado la comercialización de estos productos en plataformas de comercio electrónico, sitios web, aplicaciones móviles y a través de distribuidores no reconocidos, lo que incrementa la probabilidad de que se trate de productos alterados o falsificados, representando un riesgo para la salud.
Tras el análisis técnico-documental realizado por Cofepris y con información proporcionada por Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., titular del registro sanitario, se determinó que los siguientes productos presentan irregularidades:
PediaSure️ en polvo sabor chocolate, presentación lata de 400 g, lote 1183605, con fecha de caducidad 26 de junio de 2026, misma que no corresponde a la fecha original del producto.
PediaSure️ líquido sabor chocolate, presentación bote de 237 mL, lote 29967LL, con fecha de caducidad diciembre de 2025, número de lote no reconocido por el titular del registro sanitario.
El uso o consumo de estos productos puede representar un riesgo para la salud, ya que se desconoce el origen de sus ingredientes, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento, transporte y distribución, sin que se garantice su calidad ni seguridad, particularmente al tratarse de un producto dirigido a niñas y niños.
Cofepris continuará vigilando y exhorta a denunciar la venta de estos productos en plataformas o comercios no autorizados en tramiteselectronicos03.cofepris.gob.mx/DenunciaExterna/W/InicioW.aspx
RPO