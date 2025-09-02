Alerta Cofepris sobre riesgos en el uso de cosméticos aclaradores de piel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), alertó a la población sobre los riesgos asociados por el uso de cosméticos aclaradores de piel que contienen ingredientes no permitidos como el mercurio o que se comercializan de manera irregular.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), después de llevar a cabo acciones de vigilancia sanitaria detectó diversos productos que se promocionan como “aclaradores” o “blanqueadores” de la piel y que, al ser analizados, se pudo constatar que contienen sustancias que representan riesgo para la salud, tales como mercurio en sus diversas formas, un ingrediente tóxico añadido en la fabricación y no declarado en su etiquetado.

Por lo que emitió un comunicado de alerta a las secretarías de Salud de todo el país, para que la población evite el uso de estos productos que pueden ocasionar efectos adversos como irritación, enrojecimiento, alergias, manchas permanentes, daño renal o hepático, e incluso complicaciones graves a largo plazo.

Además hace un llamado a la población a no auto recetarse y acudir al dermatólogo para tratar cualquier afección de la piel, en caso de no hacerlo verificar que los productos cuenten con registro sanitario vigente; así como denunciar la venta de productos sospechosos.