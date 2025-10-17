¿Agua o suero? razones científicas para elegir bien

Hidratación efectiva:

El sudor no solo elimina agua, también sodio, potasio y otros minerales. Los electrólitos ayudan a reponer estos elementos esenciales.

Respaldo médico:

No todas las bebidas rehidratantes son iguales. Especialistas recomiendan verificar etiquetas y registros sanitarios. Profeco ha evaluado varias de estas opciones.

Uso cotidiano:

No hace falta correr un maratón. Después de una caminata larga o una jornada calurosa, estas bebidas ayudan al cuerpo a reequilibrarse.

Protección para los más vulnerables:

Niños y adultos mayores se deshidratan con mayor facilidad. Un suero oral puede ser clave para evitar cuadros más graves.

Bienestar integral:

El consumo moderado de electrólitos favorece la recuperación física, evita fatiga y puede mejorar el estado de ánimo tras esfuerzos prolongados.