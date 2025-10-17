¿Agua o suero? razones científicas para elegir bien

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cuerpo humano no solo se deshidrata por una enfermedad; el tráfico, el calor extremo o una caminata intensa también provocan la pérdida de agua y minerales esenciales. Aunque beber agua siempre es recomendable, en ciertos casos no es suficiente, y ahí es donde los electrólitos marcan la diferencia.
El agua es ideal para el día a día, pero cuando hay fiebre, calor extremo o malestar, solo un suero oral puede garantizar una recuperación segura.
Hidratación efectiva:
El sudor no solo elimina agua, también sodio, potasio y otros minerales. Los electrólitos ayudan a reponer estos elementos esenciales.
Respaldo médico:
No todas las bebidas rehidratantes son iguales. Especialistas recomiendan verificar etiquetas y registros sanitarios. Profeco ha evaluado varias de estas opciones.
Uso cotidiano:
No hace falta correr un maratón. Después de una caminata larga o una jornada calurosa, estas bebidas ayudan al cuerpo a reequilibrarse.
Protección para los más vulnerables:
Niños y adultos mayores se deshidratan con mayor facilidad. Un suero oral puede ser clave para evitar cuadros más graves.
Bienestar integral:
El consumo moderado de electrólitos favorece la recuperación física, evita fatiga y puede mejorar el estado de ánimo tras esfuerzos prolongados.
RPO