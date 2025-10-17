Salud

¿Agua o suero? razones científicas para elegir bien

El calor, el estrés y el ejercicio también deshidratan
Beber agua no siempre es suficiente para reponer minerales perdidos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cuerpo humano no solo se deshidrata por una enfermedad; el tráfico, el calor extremo o una caminata intensa también provocan la pérdida de agua y minerales esenciales. Aunque beber agua siempre es recomendable, en ciertos casos no es suficiente, y ahí es donde los electrólitos marcan la diferencia.

El agua es ideal para el día a día, pero cuando hay fiebre, calor extremo o malestar, solo un suero oral puede garantizar una recuperación segura.

Razones científicas para beber electrólitos:

Hidratación efectiva:

El sudor no solo elimina agua, también sodio, potasio y otros minerales. Los electrólitos ayudan a reponer estos elementos esenciales.

Respaldo médico:

No todas las bebidas rehidratantes son iguales. Especialistas recomiendan verificar etiquetas y registros sanitarios. Profeco ha evaluado varias de estas opciones.

Uso cotidiano:

No hace falta correr un maratón. Después de una caminata larga o una jornada calurosa, estas bebidas ayudan al cuerpo a reequilibrarse.

Protección para los más vulnerables:

Niños y adultos mayores se deshidratan con mayor facilidad. Un suero oral puede ser clave para evitar cuadros más graves.

Bienestar integral:

El consumo moderado de electrólitos favorece la recuperación física, evita fatiga y puede mejorar el estado de ánimo tras esfuerzos prolongados.

El agua debe seguir siendo tu primera opción diaria, pero si has sudado mucho, estás enfermo, o expuesto al sol durante horas, un suero oral puede marcar la diferencia. Consultar a un médico o farmacéutico es una buena práctica antes de elegir un producto.

Hidratación
electrólitos

