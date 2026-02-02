Advierten sobre toxicidad y adicción en productos de cannabis para la ansiedad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El auge de productos derivados del cannabis, como goteros, frascos y gomitas promocionados para aliviar la ansiedad y mejorar el sueño, mantiene las alarmas en el sector salud de Michoacán. El doctor Carlos Bravo Pantoja, director de Salud Mental de la Secretaría de Salud del estado (SSM), advirtió sobre el peligro de consumir estas sustancias sin supervisión médica, señalando que la composición química de la planta ha sido alterada drásticamente en los últimos años, convirtiéndola en un riesgo latente para la salud pública.

En México, el panorama del cannabis medicinal ha evolucionado desde las reformas de 2017 a la Ley General de Salud, que permitieron su uso terapéutico. Sin embargo, a pesar de que en 2021 se publicó el reglamento para su control sanitario, el mercado se ha inundado de productos de venta libre que operan en una zona gris. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mantiene una vigilancia estricta, ya que muchos de estos artículos carecen de registros sanitarios que garanticen su pureza y seguridad para el consumidor.

Según el especialista, la preocupación central radica en el desequilibrio entre los dos compuestos activos principales: el CBD (cannabidiol), que tiene un efecto meramente ansiolítico, y el THC (tetrahidrocannabinol), responsable del efecto psicotrópico.

Bravo Pantoja explicó que la relación entre estos químicos en la marihuana “tradicional” se ha perdido, dando paso a variantes “transgénicas” mucho más potentes y peligrosas.

El director detalló que, históricamente, la planta mantenía una proporción de una molécula de CBD por cada 10 o 15 de THC. Sin embargo, los datos recopilados desde 2019 muestran un cambio alarmante en la circulación de estas sustancias en las calles y en productos comerciales derivados. Esta disparidad se agrava en presentaciones modernas, donde la concentración de THC supera por mucho los límites que el cerebro humano puede procesar de forma segura, sin generar efectos adversos o dependencia.

“Las gomitas manejan una relación de 1-300. Los vapeadores manejan una relación de 1-500 o 1,000. O sea, son increíblemente más tóxicas, increíblemente más potentes e increíblemente más adictivas”, sentenció el doctor Bravo Pantoja durante una entrevista con MIMORELIA.COM.

Esta alta concentración de THC incrementa exponencialmente el riesgo de generar adicciones, alejándose de cualquier supuesto beneficio terapéutico. Ante la proliferación de medicamentos de CBD en farmacias, el funcionario enfatizó que, si bien el CBD puro bajo responsabilidad individual es una opción, lo ideal es evitar cualquier producto que contenga THC, pues su impacto en la salud mental puede ser severo, especialmente en cuadros de ansiedad preexistentes.

A pesar de que el marco legal mexicano permite la investigación y el uso de derivados con menos del 1 % de THC, la recomendación de la Secretaría de Salud de Michoacán es de cautela. El doctor subrayó que, aunque existen profesionales que estudian la materia y se atreven a recetarlos, la postura institucional de la dependencia estatal es de rechazo frente al uso de CBD o THC como solución generalizada a los problemas de salud mental.mich

Finalmente, su llamado a la ciudadanía es priorizar la consulta con especialistas antes de recurrir a alternativas de origen cannábico.

