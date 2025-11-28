Adiós a los engaños; van contra productos milagro en redes

Una revisión realizada por Publimetro evidenció que productos como geles reductores, cápsulas adelgazantes y suplementos de glucosa —también en la mira de la iniciativa— se venden entre 100 y 600 pesos en plataformas como Marketplace, Mercado Libre y Amazon.

La Cofepris ya había lanzado en 2022 una alerta sanitaria por el uso del gel “Chupa panza”, al detectar entre sus ingredientes el Bamitol, una sustancia clasificada como medicamento de uso veterinario. Además, algunos tés adelgazantes contienen compuestos de jengibre con efectos tóxicos si se usan sin supervisión médica.