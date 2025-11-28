Adiós a los engaños; van contra productos milagro en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Puede una cápsula borrar diez kilos en siete días? Esa es la promesa seductora —y peligrosa— de productos como las “pastillas milagrosas”, suplementos que inundan plataformas digitales sin un respaldo científico ni regulación sanitaria.
La propuesta busca reformar el artículo 305 de la Ley General de Salud, para cerrar el paso a la publicidad engañosa de los “productos milagro”. La iniciativa surge en un contexto en el que, según cifras del propio legislador, el 32% de los mexicanos mayores de 16 años compran directamente desde redes sociales.
Una revisión realizada por Publimetro evidenció que productos como geles reductores, cápsulas adelgazantes y suplementos de glucosa —también en la mira de la iniciativa— se venden entre 100 y 600 pesos en plataformas como Marketplace, Mercado Libre y Amazon.
La Cofepris ya había lanzado en 2022 una alerta sanitaria por el uso del gel “Chupa panza”, al detectar entre sus ingredientes el Bamitol, una sustancia clasificada como medicamento de uso veterinario. Además, algunos tés adelgazantes contienen compuestos de jengibre con efectos tóxicos si se usan sin supervisión médica.
De aprobarse la reforma, los productos que prometen pérdida de peso deberán contar con un registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud, lo que implicaría verificar su composición, efectos reales y riesgos asociados.
Además de combatir el fraude, esta propuesta busca prevenir daños a la salud pública. Expertos han advertido que muchos de estos productos no solo incumplen con sus promesas, sino que pueden afectar órganos vitales y provocar intoxicaciones.
RPO