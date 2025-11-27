¿A la cárcel por un vapeador? Así va la nueva ley

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Alguna vez imaginaste que tener un vapeador en casa podría llevarte a prisión? Una reciente reforma aprobada en la Cámara de Diputados abre esa posibilidad al incluir, entre sus sanciones, no solo la producción y venta de estos dispositivos, sino también su simple adquisición o conservación.

La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde septiembre de 2025, y propone modificar la Ley General de Salud para combatir el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, bajo el argumento de proteger la salud pública.

Pedro Zenteno Santaella, presidente de la Comisión de Salud, aseguró que la reforma va dirigida únicamente a fabricantes y distribuidores. Sin embargo, el texto legal revela una postura más radical.