¿A la cárcel por un vapeador? Así va la nueva ley

¿Alguna vez imaginaste que tener un vapeador en casa podría llevarte a prisión? Una reciente reforma aprobada en la Cámara de Diputados abre esa posibilidad al incluir, entre sus sanciones, no solo la producción y venta de estos dispositivos, sino también su simple adquisición o conservación.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde septiembre de 2025, y propone modificar la Ley General de Salud para combatir el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, bajo el argumento de proteger la salud pública.
Pedro Zenteno Santaella, presidente de la Comisión de Salud, aseguró que la reforma va dirigida únicamente a fabricantes y distribuidores. Sin embargo, el texto legal revela una postura más radical.
“Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”.
Hasta ahora, todo indicaba que el foco eran los grandes fabricantes. No obstante, esta redacción criminaliza también a quien simplemente tenga un vapeador en su poder, lo que ha levantado críticas incluso dentro del Congreso. Varios legisladores advierten que la medida es desproporcionada y podría abrir la puerta a abusos legales contra consumidores.
La iniciativa fue aprobada por 27 votos a favor, ocho en contra y una abstención.
