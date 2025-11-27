Salud

¿A la cárcel por un vapeador? Así va la nueva ley

Penas de hasta 8 años de cárcel y multas que superan los $200 mil pesos
La reforma incluye sanciones por “adquirir” y “conservar” vapeadores
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Alguna vez imaginaste que tener un vapeador en casa podría llevarte a prisión? Una reciente reforma aprobada en la Cámara de Diputados abre esa posibilidad al incluir, entre sus sanciones, no solo la producción y venta de estos dispositivos, sino también su simple adquisición o conservación.

La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde septiembre de 2025, y propone modificar la Ley General de Salud para combatir el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, bajo el argumento de proteger la salud pública.

Pedro Zenteno Santaella, presidente de la Comisión de Salud, aseguró que la reforma va dirigida únicamente a fabricantes y distribuidores. Sin embargo, el texto legal revela una postura más radical.

El polémico Artículo 282 Quater establece la prohibición de adquirir, conservar o almacenar vapeadores en todo el país. Así lo señala el documento:

“Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”.

Además, el Artículo 456 contempla penas de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, lo que supera los $200 mil pesos mexicanos.

Hasta ahora, todo indicaba que el foco eran los grandes fabricantes. No obstante, esta redacción criminaliza también a quien simplemente tenga un vapeador en su poder, lo que ha levantado críticas incluso dentro del Congreso. Varios legisladores advierten que la medida es desproporcionada y podría abrir la puerta a abusos legales contra consumidores.

La iniciativa fue aprobada por 27 votos a favor, ocho en contra y una abstención.

