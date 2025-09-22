A 40 años del sismo de 1985, IMSS consolida su liderazgo en Protección Civil

Indicó que desde 2022, el Instituto cuenta con la Coordinación Técnica de Protección Civil, y desde 2023, con Jefaturas de Oficina en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE). Estas instancias transformaron las actividades de protección civil en funciones sustantivas, operan bajo un manual de organización y cuentan con acreditación institucional emitida por la autoridad federal.

Hernández Borges explicó que entre los retos actuales del Instituto se encuentra la implementación de un sistema automatizado de supresión de incendios en almacenes y hospitales, así como la homologación de criterios para la atención de emergencias y análisis de riesgos.

“¿Qué queremos? Que en el futuro no se hable de desastres naturales, porque los desastres no tienen nada de naturales, más bien están asociados a fenómenos naturales o socio-organizativos. Y la comprensión de este concepto nos ayuda a reducir riesgos [...] y prepararnos para una mejor respuesta”, afirmó.

Mencionó que, como parte de la transformación institucional, el IMSS ha promovido la cultura de la autoprotección entre sus trabajadores y derechohabientes mediante capacitaciones presenciales y virtuales, asesorías técnicas y simulacros, articulados con las Jefaturas de Oficina de Protección Civil en los estados, que trabajan bajo un programa anual enfocado en la integración de Unidades Internas en todos los inmuebles.

La Coordinadora añadió que el trabajo colaborativo entre el IMSS y los tres órdenes de gobierno ha sido clave para fortalecer la respuesta ante emergencias, ya que, como institución federal, el Instituto forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A través de sesiones institucionales y comités nacionales, el Seguro Social participa en la definición de protocolos, metas y estrategias de atención.