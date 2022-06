Área de hemodiálisis del ISSSTE, un trato directo y humano: testimonio

En entrevista para MiMorelia.com, Joaquín Marín recordó que anteriormente los directivos del ISSSTE no se presentaban o lo hacían pocas veces en el área de hemodiálisis, situación que cambió cuando José Guillermo Santiago Vargas asumió la dirección del Hospital de Alta Especialidad, con la disposición de brindar tratamiento personalizado a los pacientes con problemas renales y atender tanto sus peticiones como las de sus familiares.

"Estamos muy contentos. Yo se lo digo porque conozco a todos. Los familiares convivimos y comentamos todo lo que sucede, me mandan videos, yo tengo todo, no se me escapa nada, si alguien me dice: 'tú dices mentira, yo se lo compruebo'", platicó.

Dijo que además de que la institución cuenta con un área óptima para la realización de hemodiálisis, en la sala de espera se tiene la higiene necesaria y hasta un pequeño comedor para uso de los familiares.