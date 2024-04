Zinapécuaro e Indaparapeo desborda entusiasmo frente al proyecto enarbolado por Araceli Saucedo

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Las y los habitantes de los municipios de Zinapécuaro e Indaparapeo desbordaron entusiasmo frente al proyecto enarbolado por la candidata al Senado de la República de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Araceli Saucedo Reyes.

En un diálogo abierto y franco con mujeres y hombres de Zinapécuaro y Indaparapeo, la candidata destacó la importancia de cerrar filas en torno al proyecto que busca rescatar al país del caos en que el régimen en turno lo ha arrinconando, en donde ahora, en la recta final del sexenio, se busca comprometer el patrimonio acumulado por las y los trabajadores a través de las Afores.

“Los ahorros de miles de trabajadores están en riesgo, pues si a los 70 años de edad no has hecho uso de ellos, serán expropiados por el Estado para financiar sus políticas. El asunto es muy grave y no podemos permitirlo, es ejemplo de una conducción desequilibrada y fuera de toda razón por quien hoy ostenta la titularidad del Ejecutivo federal”.