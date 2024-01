Zambrano sólo ve por sus intereses, no le sirve al PRD ni al país: García Conejo

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 am por el 105.1 de FM, García Conejo justificó el acto de protesta, al subrayar que no será cómplice de una designación que –sostiene- no fue debidamente consultada con las y los michoacanos, y se deriva de un proceso interno en el que "hubo demasiadas inconsistencias".