"Yo tiendo la mano al PRI", dice Alfonso Martínez

Destacó que a él le interesa "que podamos ir en el mismo esquema que con (la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México) Xóchitl Gálvez, con el PRI, el PAN y el PRD y todos los que se quieran sumar y yo sigo en eso yo sigo en (la idea de) ir en alianza todos los que podamos para continuar trabajando por Morelia".

Asimismo, refirió que "no es un pago de cuotas, no es un reparto de un pastel o de huesos, se trata de cómo vamos a gobernar mejor a Morelia, cómo vamos a continuar trabajando juntos para hacerlo mejor y tampoco de ninguna manera es soberbia".

Mientras aseguró que sigue en diálogo "con muchos ciudadanos morelianos que quieren a nuestra ciudad, que quieren construir por nuestra ciudad y que militan en el PRI".

Asimismo, dijo que espera que se logre encontrar una forma en que podamos transitar con el mismo PRI de manera formal.

Respecto a "esa vieja política" de repartir posiciones, afirmó que "a la ciudadanía no le gusta la gente, por eso ha castigado tanto la credibilidad de los partidos políticos; yo quiero construir con las personas".

Recordó que cuando estaban organizando la elección del 2021"yo fui muy claro con los partidos y les dije para que alguien me acompañe después en mi gobierno primero me tiene que ayudar a ir a convencer a la ciudadanía de lo que queremos hacer por nuestra ciudad y segundo, van a entrar a donde puedan hacer mejor su trabajo; esa es una diferencia no se trata de que te toca y cuánto me vas a dar o qué me vas a dar".

En este sentido aseveró que "la ciudadanía está asqueada de eso, de los partidos, lo que la ciudadanía quiere es resultados es que se trabaje por nuestra ciudad".

rmr