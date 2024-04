Yo sí impulsaré el deporte en Morelia: René Valencia

Entre las principales inquietudes y reclamos de los integrantes de "Eterna Juventud", está el cobro por el préstamo de canchas en distintos complejos deportivos municipales, "había unas canchitas que nos prestaban y nos las quitaron, Indeco, Cecufid, Miguel Hidalgo. El gobierno nos cobra por hacer deporte, como si fueran rentas particulares, nos sale hasta en mil pesos, se trata de hacer deporte, pero todo cobran", dijeron.

René Valencia comentó a los jugadores de fútbol que, "mi compromiso es devolverles las canchas a los deportistas, no les pueden estar cobrando. No voy a permitir que les estén cobrando a los deportistas por usar las canchas, es una obligación del Ayuntamiento. Hay un montón de canchas en desuso, abandonadas, carcomidas por el cáncer de la delincuencia, yo me encargo de los angelitos y de los suministros, y nos ponemos a chambear", recalcó.

Los espacios deben ser públicos para todas y todos quienes gusten de las actividades deportivas o de sano esparcimiento, finalizó.