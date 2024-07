Ya proyecta MC Michoacán a Carlos Herrera como posible candidato a la gubernatura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Antonio Carreño Sosa, reconoció interés por parte de su excandidato a senador, Carlos Herrera Tello, para competir por segunda ocasión por la gubernatura de Michoacán, ahora representando al partido naranja en las elecciones del 2027.

En rueda de prensa, el líder partidista reconoció que hay dos militantes de MC y dos ciudadanos que ya expresaron interés de abanderar la candidatura del partido por la gubernatura, perfiles de quienes no reveló su nombre, mientras que de Herrera Tello dijo, el exsecretario de gobierno de Silvano Aureoles, expresó su intensión incluso antes de ser candidato al Senado.

"Vamos a ganar estoy convencido, tiradores interesados hay un par de perfiles al interior de Movimiento Ciudadano y por supuesto no podemos descartar al candidato al Senado, Carlos Herrera, y también un par de actores fuera del proyecto que han mostrado algún interés de ser candidatos a la gubernatura (...) No puedo abrir más nombres hasta que ellos me lo autoricen".

Y abundó:

"Herrera en algún punto ha comentado su interés y al final si fue candidato en la pasada -elección a la gubernatura- podemos ver su trayectoria, no es un tema que me haya comentado después del proceso electoral, pero yo considerando esa parte, asumiría que está dentro de su interés político".

Carreño Sosa confió en que los números de esta última elección crecerán y serán suficientes para rebasar el millón de votos que se requieren para ser gobernador del estado, al reiterar que MC se trata de un proyecto que suma perfiles que abanderan causas sociales.

Para este 2024 MC superó la meta de 120 mil votos, alcanzando en ayuntamientos 171 mil 157 sufragios y 157 mil 219 en diputaciones locales.

RYE