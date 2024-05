Ya no hay tiempo que perder, Morelia, necesita que resuelvan sus problemas: René Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ya no hay más tiempo que perder, Morelia no necesita más políticos que prometan y no cumplan, hay problemas por resolver de forma inmediata como mejorar los servicios públicos; la falta de agua en decenas de colonias; falta de seguridad; calles con baches; semáforos descompuestos; además de la falta de apoyos para mujeres; para el campo moreliano; para los deportistas y nuestros jóvenes talentos, aseguró René Valencia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Morelia.

En un encuentro con profesores jubilados, y posteriormente, con habitantes de la colonia Félix Ireta, René Valencia Reyes comentó que será el presidente municipal de la seguridad, pero también, será el presidente de las mujeres, de los jóvenes, de los atletas, de los campesinos, de los comerciantes, de los empresarios, un alcalde para todas y todos.

"Cuando me secuestraron, a mí el gobierno me dejó solo, nadie me escuchó, nadie me apoyó, así como a ustedes cuando tienen un problema, por eso, hoy, yo no quiero dejarlos solos, yo quiero escucharlos, ayudarlos y protegerlos. Estoy cansado de que la gente buena viva con miedo. No hay un gobierno municipal que sea sensible, que los escuche y resuelva la problemática, y eso vamos a hacer nosotros", dijo.