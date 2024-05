Ya gané con el cariño y simpatía de los morelianos: René Valencia

“Ya gané el cariño de la gente, ya gané esa simpatía, no sabía cuánto habían permeado todas mis acciones a lo largo de todos estos años con los ciudadanos morelianos. Ayer en Capula me topé con otro candidato y a mí no me alcanzaron tres horas para avanzar tres calles, no lo pude recorrer y el otro candidato tan solo en 25 minutos le dio la vuelta a Capula, ese es el mejor termómetro y la mejor encuesta de que lo estamos haciendo bien”

mencionó