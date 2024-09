Xóchitl Ruiz se separa del PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves por la tarde Xóchitl Gabriela Ruiz González, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, presentó su renuncia al instituto político.

En un mensaje en su página de Facebook la también legisladora consideró que son "tiempos difíciles" en los "que es momento de construir nuevos caminos".

En este sentido, anunció su separación del PRI con el agradecimiento a las dirigencias nacionales y estatales, así como a la militancia.

Sin dar adelantar qué sigue en su carrera política, así fue el mensaje en sus redes con el que anunció la salida del PRI:

"Hola amigas y amigos, me dirijo a todos ustedes el día de hoy para compartirles lo siguiente:

Son tiempos de definiciones, necesitamos entender con profunda autocrítica el mensaje que la ciudadanía nos dio el pasado 2 de junio en las urnas. Decirles que tras una reflexión profunda, he llegado a la conclusión de que es momento de construir nuevos caminos.

Hoy quiero anunciarles mi separación del PRI, creo firmemente que esta coyuntura política necesita la construcción de un centro político amplio, abierto al debate, capaz de ver y construir con sensatez más allá del oposicionismo extremo la agenda política y las transformaciones de este tiempo, así lo está exigiendo la gente.

Después de muchos años de luchas, he decidido poner fin a mi militancia en el PRI, convencida de que millones de mujeres y hombres priistas aportamos a la construcción de este gran país y lo seguiremos haciendo en el lugar en el que nos encontremos. Nuestras causas y nuestra lucha sigue vigente.

Hoy damos un paso al frente para reconstruir la política y defender las causas de la gente.

Expreso mi más profundo agradecimiento y respeto a la dirigencia nacional, estatal, en especial, mi cariño y admiración a la militancia que ha sido fundamental en la construcción del México en el que hoy vivimos.

Todos conocen de mi pasión por el servicio público, es por ello, que continuaré recorriendo el estado, promoviendo y defendiendo los ideales y los valores en los que creo, particularmente, las causas de las mujeres, y contribuyendo al progreso de nuestro querido Michoacán. Sus causas son mis causas, seguiré buscando incansablemente la justicia social.

Gracias! Muchas gracias" (sic).