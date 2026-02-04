Xóchitl Ruíz llama a instituciones a asumir el caso Mújica Hernández con impacto diferenciado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sobre el secuestro y homicidio de Víctor Manuel Mújica, Anayeli Hernández y su hija Megan, la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fijó su postura, haciendo un llamado a las autoridades investigadoras para que el caso sea tratado con la perspectiva de los derechos humanos y el impacto específico en la comunidad sorda.

El cruel asesinato de la familia Mújica Hernández, quienes eran intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y activistas por la inclusión, ha generado una condena generalizada y una revisión de los protocolos de investigación. Víctor Manuel, Anayeli y su hija de 12 años fueron víctimas de un acto de violencia extrema, siendo encontrados calcinados.

Al hacer uso de la voz a nombre de su grupo parlamentario, la diputada Xóchitl Ruíz enfatizó la grave vulneración a los derechos humanos y a la dignidad humana que representa este hecho. Su intervención se centró en la necesidad de que la investigación se realice bajo un estándar más riguroso, dada la identidad de las víctimas.

La representante del PVEM solicitó explícitamente que la Fiscalía General del Estado aplique un enfoque especializado en su labor: