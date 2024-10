Xóchitl Ruíz, de la bancada del PVEM, asegura tener voto libre en el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local, Xóchitl Ruíz González, reiteró que su integración al Grupo Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) no significa una condicionante en el sentido de su voto, es decir, la expriísta tiene libertad de ejercer su sufragio de manera particular y no en línea partidista.